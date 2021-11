5 ragioni per cui la monogamia non ha più senso

La monogamia è rara (in natura)

La monogamia in natura riguarda il 5% della specie e per buona parte dei mammiferi andare con qualcun altro non inclina la regolare quotidianità. Vedi le lontre dopo cinque giorni abbandonano il tetto coniugale, anche prima della nascita dei piccoli. O gli scriccioli azzurri, di norma monogami, ma con ripetute avventure occasionali che non turbano l’equilibrio di coppia. Le ostricarie? Grandissime fan dei threesome, dove le femmine si accoppiano con il maschio alternativamente, allevando i piccoli di una e dell’altra. Le cocorite sono tra le poche che rimangono fedeli l’una all’altra finché morte non le separa (almeno in gabbia da cova, se lasciate in voliera mica tanto).

La monogamia è in opposizione alle radici della community LGBTQIA+

Aspirare alla monogamia per molte persone queer è la carta della rivincita: è l’occasione per rifare esattamente quello che abbiamo visto fare a nonna e nonno, mamma e papà, la cugina in provincia, e tutti i gruppi di amici etero che avevamo al liceo, dimostrando che noi siamo esattamente come “loro”. Con la monogamia ci sentiamo di poter partecipare alla festa e portarci a casa una fetta di eteronormativa, guadagnando così il passe-partout per stare in società. Va bene essere queer, ma senza troppo inclinare l’ordine degli eventi, sia chiaro. Ma nei fatti la comunità LGBTQIA+ è antitesi dell’eteronormativa: siamo simbolo di rivoluzione sessuale, destrutturiamo i ruoli di genere, invitiamo a porci una domanda in più su chi siamo davvero, in quanto persone sfaccettate e complesse, ribellandoci al modello prestabilito. Più che attenerci alla norma, potremmo stuzzicarla e riformularla di nuovo. Al contrario portiamo avanti anni di lotte e proteste per poi incasellarci nello stesso vetusto feticcio, che reclama sobrietà al Pride e ci domanda chi è il maschio e chi la femmina.

Non siamo capaci di essere monogami

Le storie d’amore che ci hanno raccontato (tre volte su quattro da coppie eterocis per coppie eterocis) dicono che se ami davvero qualcun*, non devi o non hai alcun bisogno di andare con altre persone. Amare il tuo partner significa non guardarti intorno, o farlo e ritrarre immediatamente lo sguardo per non sorbirsi le implicazioni. Se questo accade (spoiler: prima o poi accade) c’è una crepa irreparabile nella vostra storia, che come insegnano le migliori famiglie medio borghesi del quartiere, va nascosta in funzione di quell’unico e solo voto di fiducia. Non c’è spazio per l’evoluzione di un sentimento, che indirizzato in una specifica traiettoria chiusa e claustrofobica, non può assumere altre forme che quella prefissata. Può una relazione sgretolarsi solo perché ci siamo dati il permesso di guardarci intorno e accogliere anche altro?