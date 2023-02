A Sanremo una mostra con i vestiti di Raffaella Carrà – GALLERY

0:00 Ascolta l'articolo

La settimana sanremese è ufficialmente iniziata e quale occasione migliore per celebrare una delle nostre più grande icone?

Da lunedì 6 a domenica 12 febbraio, presso il Forte Santa Tecla di Sanremo, sarà aperta al pubblico “A far la moda comincia tu!”, mostra dedicata agli outfit più indimenticabili di Raffaella Carrà.

Sostenuto dal Comune di Sanremo e con il supporto dei partner The Mall Sanremo e Swarovski, l’omaggio ci porta alla scoperta di ben 38 capi direttamente tra sartoria Rai e collezionisti privati, catapultandoci in un viaggio nel tempo che ripercorre non solo a carriera di Carrà, ma anche tutti i costumisti che l’hanno vestita e accompagnata davanti i riflettori: Enrico Rufini, Corrado Colabucci, Gabriele Mayer, Graziella Pera e Stefano Rianda.

Un tripudio di giacche, costumi da sera, abiti in paillette, e tute super chic affiancate da immagini del repertorio Teche Rai, dal 1952 quando da bambina comparse nel film ‘Tormento del Passato’ di Mario Bonnard al 1985 quando portò “Buonasera Raffaella” a New York e in tutte le capitali europee, fino a ripercorrere programmi storici come “Canzonissima”, “Milleluci” e “Carramba che fortuna”.

Un omaggio imperdibile che in occasione del 73° Festival della Canzone Italiana, ricorda ancora il fascino intramontabile di una diva che va oltre il tempo, in grado di unire glamour e pop, e arrivando al cuore di chiunque. Ancora oggi.

© Riproduzione Riservata