“Adooro!”, è on line lo shop di Gay.it

Certi valori, per cui ci impegniamo ogni giorno, possono essere trasmessi in modo allegro, colorato, creativo, attraverso dei prodotti dedicati a coloro che ogni giorno ci seguono?

Più seriamente, la sostenibilità di un media che da anni racconta i temi LGBTQ+ può passare dal sostegno dei propri lettori dall’acquisto di gadget piacevoli, che vengano acquistati non solo per sostenerci ma anche perchè sono davvero belli?

Domande che ci siamo posti ed a cui vogliamo rispondere con ADOORO! il nostro nuovo shop, dal payoff semplice e diretto: Rainbow is better!

Si tratta di un progetto embrionale nato dalla mascherina rainbow per l’emergenza Covid, che è onestamente un grande successo, inaspettato anche per noi.

Da lì, i cassetti (o meglio le cartelle sul MAC) del nostro designer, Luca Della Bona, pieni di variazioni sul tema della creatività arcobaleno, sono stati saccheggiati e con soddisfazioni abbiamo scoperto dei pattern uno più belli dell’altro.

L’arcobaleno è solo il punto di partenza, il motivo ispiratore per scatenare la creatività.

In realtà vorremmo che il nostro shop avesse un’identità propria, trasversale, per portare i nostri colori nelle vite di tante persone e soprattutto in tutti i giorni, e non solo durante i Pride.