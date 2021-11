Adozione a coppie LGBTQIA+ e a single: ecco l’iniziativa di resistenza civile ‘Rivoluzione Familiare’ – Intervista

2 minuti di lettura

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da GAY.IT 🇪🇺 (@gayit)

La legge 184/1983 dice che l’adozione in Italia è consentita a coppie sposate con matrimonio da almeno 3 anni (Qui la legge). Da tempo immemore in Italia si discute una possibile riforma della legge, sia per ammorbidire e accorciare l’iter ad oggi richiesto alle coppie sposate, sia per allargare il diritto di adottare anche ad altre “famiglie”, single inclusi.

Ne abbiamo parlato con Antonio De Padova e Angelantonio Citro, rispettivamente presidente e portavoce di “Apple Pie – L’amore merita“, associazione LGBTQIA+ di Avellino, già meritoria qualche settimana fa di aver prodotto e promosso il video che potete vedere qui sotto (gay.it ve ne aveva parlato qui).

“Il 7 settembre siamo partiti, finalmente, con la campagna attraverso la presentazione del video di “Rivoluzione Familiare”. Stiamo ottenendo davvero tanti consensi, ed anche la stampa nazionale si é occupata di Rivoluzione Familiare. Abbiamo il patrocinio morale di 140 associazioni locali e nazionali, come ad esempio Agedo Nazionale, Famiglie Arcobaleno, Luca Coscioni, Certi diritti e tante altre”.

“Apple Pie – L’amore merita” nasce come associazione il 18 Giugno ad Avellino. Già promotrice di 2 Pride, eventi e campagne di sensibilizzazione sulla cultura del rispetto e dell’inclusione, da qualche mese l’associazione guidata da De Padova e Citro sta lavorando al progetto “Rivoluzione Familiare“. Si tratta di un’iniziativa di resistenza civile rispetto al tema dell’adozione, e l’intento è quello di i tribunali e fare pressione sul legislatore rispetto alla domanda: “Perché in Italia la possibilità di adottare è negata a persone single di qualunque genere e orientamento affettivo e alle coppie LGBTQ?”