Milano, più di 100 persone in Piazza San Carlo per chiedere giustizia dopo l’aggressione a Bruna

In piazza San Carlo a Milano, domenica pomeriggio, più di cento persone si sono riunite per manifestare la loro solidarietà a Bruna, donna trans aggredita a manganellate dalla polizia locale durante un controllo il 24 maggio scorso.

La mobilitazione è stata promossa da Cig Arcigay Milano, dai Sentinelli, da Acet e da Ala Milano, ed è partita ieri da piazza della Scala alle 17:30.

Milano scende in piazza per chiedere più protezione per la comunità T

L’evento, organizzato da attivisti, ha attirato anche la partecipazione di Monica Romano, consigliera del comune di Milano e attivista dell’associazione per la cultura e l’etica transgender (Acet), che in una recente storia ha dichiarato:

“Oggi interverrò in Consiglio Comunale in merito alle violenze messe in atto da tre agenti della Polizia Locale di Milano su Bruna. Chiederò che si faccia piena luce sull’accaduto e che si prendano seri provvedimenti affinchè fatti del genere, a Milano, non si ripetano mai più!”.

L’aggressione subita da Bruna – e lo spietato conseguente victim blaming – ha suscitato indignazione e ha evidenziato la mancanza di sostegno e solidarietà dopo il brutale episodio.

Gli organizzatori della manifestazione hanno sottolineato l’aumento delle richieste di assistenza da parte delle persone transgender e hanno espresso la necessità di dedicare più tempo all’attivismo per garantire che queste persone non vengano abbandonate a se stesse.

Le associazioni in piazza: “Si prendano provvedimenti“

Antonia Monopoli, presidente dello sportello Trans ‘Ala Milano’, ha denunciato la diffusa presenza di abusi di potere e ha criticato la mancanza di difesa da parte della classe politica nei confronti delle vittime di discriminazione.

Ha chiesto provvedimenti esemplari e ha espresso preoccupazione per il fatto che molte persone sembrano schierarsi con gli aggressori piuttosto che con la vittima, evidenziando un marcio più profondo che permea le istituzioni.

“Pochi giorni fa a Milano, Bruna, una donna trans brasiliana, è stata aggredita mentre non stava opponendo resistenza, da agenti della polizia locale. Il video dell’aggressione è diventato virale in poche ore e ci ha lasciati sgomenti” scrivono in una nota stampa le varie associazioni presenti alla manifestazione.

La richiesta avanzata al comune di Milano è l’istituzione di un tavolo permanente di lavoro, al fine di collaborare sulla tutela e sul miglioramento delle condizioni di vita delle persone transgender, non binarie e di genere non conforme.

In un periodo storico particolarmente difficile, in cui la comunità trans è sotto pressione da parte del governo, è emersa l’importanza di un impegno concreto per garantire i diritti della comunità LGBTQIA+.

Alice Redaelli, Presidente CIG Arcigay Milano, commenta:

“Quello che è accaduto ci ha lasciato tutti sgomenti: quanto si vede nel video è l’uso ingiustificato della forza da parte di alcuni esponenti della polizia locale verso una donna stesa a terra, con le mani alzate. Quello che chiediamo oggi in piazza è che venga fatta chiarezza, in tempi celeri e in modo efficace: presenteremo degli esposti affinché vengano fatti gli opportuni accertamenti e vengano adottate le misure previste dalla legge in caso di violazione di norme penali o disciplinari. Vogliamo anche sottolineare che associazioni come il CIG Arcigay Milano sono poi a disposizione della polizia locale e delle forze dell’ordine qualora volessero avviare momenti di confronto e incontro a partire dai valori di inclusività e rispetto.”

Attivista e agente di polizia si scusa

Durante il presidio, è intervenuta anche Elena Mantovani, portavoce dell’associazione Famiglie Arcobaleno e agente di polizia locale.

Ha espresso la sua delusione riguardo alla condotta della polizia e ha dichiarato di essere ferita, addolorata ed estremamente arrabbiata per quanto accaduto. Ha voluto scusarsi personalmente con la vittima e con la sua comunità, affermando che questa situazione va oltre il suo ruolo di attivista ed è legata anche alla sua identità di agente di polizia locale.

Sempre nella nota stampa, si legge: “È stata raccontata una storia non vera riguardo a questo episodio. È stata la procura stessa, che ha avviato un’indagine sulla vicenda, a smontare la versione dei fatti circolata inizialmente”

Il culmine della manifestazione è stato un toccante flash mob, in cui i partecipanti si sono seduti a terra con le braccia alzate al cielo a palmi aperti, mentre gridavano “Basta abusi“ per tre volte. Un gesto simbolico, un messaggio di unità e di determinazione nel combattere la discriminazione e gli abusi di potere.

L’evento ha evidenziato la necessità di un impegno costante per promuovere la tutela e il rispetto dei diritti delle persone transgender.

La manifestazione a Milano ha rappresentato un momento di solidarietà e mobilitazione, mettendo in luce l’importanza di unire le forze per contrastare l’ingiustizia e promuovere una società più inclusiva e rispettosa di tutte le identità di genere.

“La verità è che quello che è successo – conclude il comunicato – è semplicemente ingiustificabile: noi vogliamo delle spiegazioni e che vengano presi dei provvedimenti, affinché episodi come questi non si ripetano più“.

Foto di @luca.bellinzona e @cigarcigaymilano su Instagram

