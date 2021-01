“Pezzo di cuore”, primo duetto per Alessandra Amoroso ed Emma Marrone: ecco la data d’uscita

Colleghe, amiche, conterranee e ora coppia musicale. Alessandra Amoroso ed Emma Marrone sono pronte a pubblicare il loro primo singolo in studio. Le due vincitrici di Amici di Maria De Filippi, rispettivamente dell’ottava e della nona edizione, hanno annunciato sui loro profili Instagram l’uscita di Pezzo di cuore. Si tratta del primo duetto inedito delle due cantanti pugliesi, in rotazione radiofonica e sui principali servizi di streaming dal prossimo 15 gennaio.

Alessandra Amoroso ed Emma Marrone hanno raccontato in esclusiva il loro nuovo progetto ai microfoni di Tv, Sorrisi e Canzoni. Nel numero in uscita il 5 gennaio, le due cantanti hanno raccontato come è nata l’idea di registrare un singolo insieme. Dopo averla scelta per il duetto sulle note di Non è l’inferno al Festival di Sanremo 2012, Emma ha deciso di affidarsi alla sua amica per il brano, costruito come un dialogo:

Mentre ero a Milano per X Factor, in un momento libero, ho lavorato in studio con Dario Faini a questa canzone, che Dario ha scritto con Davide Petrella, e più ci lavoravo sopra più mi dava l’idea di una conversazione tra due persone, tra due donne che si vogliono bene. Cosi gliel’ho fatta ascoltare.

Alessandra Amoroso ha invece confessato in che modo è venuta a conoscenza del brano da registrare, senza quasi aver la possibilità di rifiutare l’invito:

In realtà mi ha detto: “Ti sto inviando un brano, tu canti questa parte e io quest’altra”, poi ha chiuso la chiamata.

Alessandra Amoroso ed Emma, Pezzo di cuore è il primo duetto inedito

Emma torna in radio dopo gli ultimi singoli Latina e le collaborazioni con Gianni Bismarck (C’hai ragione tu), mentre Alessandra Amoroso torna con un nuovo brano a distanza di alcuni mesi dal tormentone Karaoke con i Boomdabash. Proprio l’artista di Vivere a colori ha anche condiviso su Twitter un pensiero per la sua collega, con cui ha raggiunto il successo partendo dai talent show di Mediaset:

Poter parlare del nostro bene, del nostro rapporto nonostante tutto e tutti attraverso l’unica arma che ci ha saputo difendere, far conoscere, far comprendere… LA MUSICA ! Grazie mio pezzo di cuore. Inizia la nostra avventura.

E a pochi minuti dalla notizia del duetto insieme, c’è già chi sogna la performance di Pezzo di cuore sul palco dell’Ariston, a 9 anni dall’ultima esibizione. Amadeus le sceglierà come ospiti per una delle serate del Festival della Canzone Italiana?