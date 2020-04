“Pillow Challenge”, è pioggia di foto social da isolamento con indosso il cuscino (e basta)

L’isolamento da Covid-19 ha ormai preso piede in tutto il mondo, con quasi 4 miliardi di persone costrette in casa e tutte le inevitabili conseguenze del caso. Dopo aver visto sfilate casalinghe realizzate con tende, lenzuola e piante, ecco oggi arrivare l’immancabile ‘challenge’ della settimana.

La “Pillow Challenge”, rimbalzata sui social e assai semplice nella sua realizzazione. Perché vi basta un cuscino, con annessa cinta/nastro da stringere in vita, per mostrarvi in tutto il vostro splendore da isolamento. La sfida è partita e arrivata anche in Italia, a voi il compito di cavalcarla. Possibilmente con gusto…