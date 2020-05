Rissa omofoba tra vicini, insultati e colpiti fratelli gay e genitori anziani dopo una lite: il racconto della vittima

Daniele, sposato da qualche anno con il suo compagno, ci racconta una storia orribile, avvenuta solamente ieri, e che ha visto coinvolti anche i suoi anziani genitori, entrambi settantenni. Responsabili dell’aggressione omofoba, il padre e i figli 16enni, vicini di casa.

Da quanto ci ha riferito, il litigio è iniziato per una finestra sul vano scale, lasciata aperta per arieggiare l’ambiente. Quando l’uomo, risalendo al suo appartamento con i figli, l’ha chiusa sbattendola, la madre di Daniele è uscita, rimproverandolo per la violenza con cui l’ha fatto, episodio già capitato in precedenza. La risposta dell’uomo è stato un commento inappropriato, rivolto proprio alla donna: “fammi un p*mpino tr*ia“. Poi, un secondo commento, ma rivolto a Daniele e al fratello, entrambi gay.

E poi guardatevi, avete anche due figli finocchi. Falli venire qui che vedi come li riduco!

Dinanzi a questi insulti il padre di Daniele è intervenuto, nonostante le sue precarie condizioni di salute (nel corso degli anni ha avuto 3 ischemie) e ha difeso i figli e la moglie, rispondendogli a tono:

Meglio gay ma felici e sposati che con due figli come i tuoi.

Da qui, è iniziata la rissa. I due 16enni bulletti hanno rotto i vasi davanti la porta dell’appartamento, per poi entrare in casa e picchiare gli anziani genitori. La donna ha cercato prima di difendere Daniele, per poi cadere a terra e perdere conoscenza per i calci ricevuti. Il padre invece, impossibilitato a muoversi, è stato picchiato selvaggiamente sul divano. Alla fine se ne sono andati, lasciando i 3 a terra. Un’aggressione vile, selvaggia e da vigliacchi. Due ragazzi contro 3 persone, di cui due molto anziane.