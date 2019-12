I post di Gay.it più condivisi del 2019, ecco la Top 25

È stato un anno ricco di notizie, quello di Gay.it, che ci auguriamo abbia saputo informarvi giorno dopo giorno, e perché no tenervi anche compagnia, spaziando in tutti quegli argomenti che riguardano la nostra comunità, e non solo.

12 mesi di news con centinaia e centinaia di post pubblicati, dal lunedì alla domenica, sotto le feste di Natale e in piena estate, a pasqua e nei fine settimana, perché il web, si sa, non dorme mai. Ma quali sono stati i pezzi più social, quelli che hanno raccolto più condivisioni da parte vostra? Abbiamo stilato una Top 25 che purtroppo rimarca la necessità di un immediato intervento legislativo che possa frenare la violenza, fisica e verbale, nei nostri confronti. L’omofobia, anche in questo 2019, ha dominato la cronaca LGBT, come dimostra proprio la vostra interazione con il nostro flusso di notizie quotidiano. Al Governo Conte II il compito di agire, immediatamente, affinché questa piaga possa essere finalmente frenata.

I post di Gay.it più condivisi del 2019 – la Top 25

Jair Bolsonaro, eliminati i diritti LGBT al primo giorno da presidente del Brasile, 9.300 condivisioni: “Cancellati i diritti LGBT dal Ministero per i Diritti Umani. E’ iniziata la presidenza orgogliosamente omofoba di Jair Bolsonaro“.