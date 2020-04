5 tendenze moda da sfoggiare dopo la quarantena

Cosa indosseremo dopo la quarantena? Meglio non farsi trovare impreparati! Ecco sette tendenze che indosseremo quest’estate (si, sarà già caldo quando potremo uscire di casa!).

La primavera/estate 2020 vede un ritorno degli anni 80 e 90, seguendo la tendenza lanciata l’anno scorso, ma smorzando i toni e proponendo uno stile decisamente più urbano, dalle camicie con stampa Tropicool, ai total look in denim lanciati da Britney e Justin nel 2001, agli occhiali da sole XXL… Ecco i 5 trend di moda da seguire alla lettera per un look impeccabile.

L’inverno appena passato non è stato di certo clemente. E non parlo delle temperature di certo. Cosa c’è di meglio per dimenticare il grigiore invernale, delle camicie stampate? Sembrano uscite dal cult Romeo + Juliette di Baz Luhrmann del lontano 1996 quando sono diventate un must perchè indossate da un giovane Di Caprio. Non sono passate inosservate con i loro colori spiazzanti in passerella da Valentino realizzate in collaborazione con l’artista contemporaneo Roger Dean, e sono già tra i capi must have della primavera/estate 2020.

Se siete amanti del total look, o semplicemente non avete voglia di stare a pensare troppo agli abbinamenti, il total denim è la tendenza che fa per voi. Dalla giacca, alla camicia, per arrivare ai pantaloni taglio classico, alla tuta di Fendi (in foto) e persino alle sneakers, tutto in denim. Justin Timberlake e Britney Spears docet.