Aaron e Reed, quando nasce l’amore grazie all’isolamento da Coronavirus

Aaron, 34 anni, e Reed, 25 anni, si sono imbattuti per la prima volta su Instagram alcuni mesi fa. Hanno iniziato a chattare ed entrambi hanno capito che aveva preso vita una forte attrazione. C’era solo un ostacolo: Reed viveva a Cardiff e Aaron viveva a Londra, quindi incontrarsi di persona non era poi così facile. Nonostante ciò, si sono incontrati “un paio di volte” e hanno “parlato molto”, fino a quando il caso ha voluto che Reed ricevesse un’offerta di lavoro da Londra. Si è così trasferito, ma in affitto, perché la conoscenza con Aaron era ancora agli albori.

“E poi è iniziata la faccenda del coronavirus“, ricorda oggi Aaron. Scoperto che il suo coinquilino era entrato in contatto con il Covid-19, Reed trascorre i giorni seguenti a casa di Aaron, per proteggersi e aspettare che la situazione si calmasse. “Poi improvvisamente c’è stato il blocco, ed è rimasto, e rimarrà fino a quando Boris Johnson non ci dirà il contrario“. Ed è qui che è nato l’amore. A distanza di tre settimane, infatti, Aaron e Reed sono ufficialmente una coppia. “Quando sei improvvisamente rinchiuso in una casa con qualcuno 24 ore su 24, 7 giorni su 7, accelera definitivamente la fase della “conoscenza“, sottolinea Aaron. “Fortunatamente non ci siamo infastiditi troppo e non abbiamo ancora finito le cose da dire.”