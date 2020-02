Achille Lauro: elogi e polemiche. Le ragioni degli uni e degli altri

Si confonde un’espressione artistica che può piacere o no, con la definizione di un’intera categoria di persone. Come se l’omofobia interiorizzata facesse perdere completamente la bussola ogni volta che si manifesta un qualche rimando anche indiretto all’immaginario queer.

L’influencer Iconize ha attaccato duramente il cantante romano in una stories:

Ragazzi, finitela di dirmi che Achille Lauro si è vestito così per favoreggiare i tuoi diritti LGBT. Rappresenti la comunità gay con quel tutù dorato e attillato? Ma fammi il favore! È un insulto per i ragazzi gay, ce ne sono alcuni con due palle così e lui va in giro con il tutù sul palco di Sanremo. Se l’ha fatto per show, per me non è per niente riuscito. Un palco sputtanato. Achille Lauro mi piace, soprattutto per come scrive. Sto esprimendo una mia opinione sulla performance, mentre voi fate meme e gif perché ha fatto lo show solo per come si è vestito. Ma Sanremo è il circo? Non è avanguardia, né rock.