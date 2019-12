Roma, aggressione omofoba in discoteca: emorragia interna, naso rotto e trauma cranico

Un’emorragia interna a causa della quale ha iniziato a vomitare sangue. Naso rotto. Trauma cranico. Occhiali distrutti. Lo hanno lasciato lì, privo di sensi, davanti la discoteca. E’ quanto capitato a Francesco, a Roma. Doveva essere una serata tranquilla, passata a ballare in una nota discoteca. Ma 4 omofobi hanno voluto divertirsi in un altro modo. Hanno preferito regalarci una nuova aggressione omofoba. A raccontare la storia è un amico di Francesco, Michele, il quale ha pubblicato la foto del ragazzo una volta giunto in ospedale, a seguito delle prime medicazioni.

Ma torniamo all’inizio della serata, per spiegare la dinamica dell’aggressione omofoba. L’aggressione numero 84. Il fatto è accaduto ieri sera, quando Francesco e un amico erano andati in discoteca per divertirsi. Mentre i due ballavano, 4 ragazzi hanno iniziato a infastidirlo. Può succedere, basta ignorarli. E così hanno fatto. Ma i quattro tornano più tardi, mentre Francesco insieme ad altri era fuori a fumare una sigaretta.

Ma una così bella ragazza la saluti con un bacio sulla guancia? Sei proprio froc*o.

Questo quello che uno dei quattro ragazzi gli dice, solo per aver salutato un’amica con un bacio sulla guancia. Subito dopo, senza provocazione, il gruppo di omofobi iniziano a picchiarlo. Uno contro quattro.

Gli hanno rotto gli occhiali, gli hanno spaccato il naso e causato un trauma cranico e un’emorragia interna vomitando sangue.

Una volta finito, sono scappati, e lo hanno lasciato lì, svenuto. Il buttafuori, presente, non ha fatto nulla se non avvertire Francesco che quei 4 criminali erano ancora nelle vicinanze:

Ragazzi state dentro perché quelli stanno ancora fuori e la polizia li sta lasciando andare.

Lo sfogo di Michele dopo l’ennesima aggressione omofoba

Michele, nel suo post di Facebook, esprime tutta la rabbia per questa nuova aggressione. Ma non solo per questo. Si ripete la frase “Li sta lasciando a dare”. E’ quella pronunciata dal buttafuori, riguardo i quattro omofobi. Se ne potevano andare, tranquilli, magari orgogliosi di aver picchiato un fr*cio.