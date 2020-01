5 omofobi contro 43enne gay, gli staccano un orecchio: ora andranno a processo

Tentato omicidio “in concorso aggravato dall’aver commesso il fatto per motivi abietti constiti nel percuotere la vittima e discriminarla in ragione del suo orientamento sessuale”. Questa l’accusa per 4 ragazzi di 20 anni e uno di 26, che ad agosto avevano picchiato un 43enne omosessuale, a Santa Cesarea Terme, in provincia di Lecce. Una terribile violenza, ripetuta poiché la vittima aveva tentato di fuggire dopo la prima aggressione. I i 5 omofobi gli staccarono perfino un orecchio. Durante la seconda razione di botte, lo ridussero in fin di vita.

20 anni, figli di professionisti della Milano che conta, studenti della Cattolica. Due di loro sono militanti di Casapound. Per divertimento, mentre erano in vacanza nella località balneare, hanno deciso di tormentare un uomo, fino quasi ad ammazzarlo. Assieme ai 4 milanesi omofobi c’era anche un ragazzo del posto, poco più grande dei milanesi che ora andranno a processo. Da quanto racconta il Quotidiano di Puglia, il branco di omofobi avrebbe tirato il lobo dell’orecchio del 43enne talmente tanto da staccarglielo completamente.

La dinamica delle aggressioni secondo gli omofobi

Era il 10 agosto dello scorso anno. A raccontare la vicenda è stato il ragazzo salentino, 26 anni, l’unico dei 5 omofobi che non si è avvalso della facoltà di non rispondere. Ha raccontato che lui assieme ai 4 ragazzi di Milano avevano trascorso la serata in un locale. Uno di loro, dopo aver bevuto troppo, aveva detto agli amici che sarebbe andato in auto, per riposarsi e smaltire parte dell’alcol assunto. Quando anche gli altri sono usciti dal locale e si sono diretti verso l’auto, hanno trovato il 43enne sull’amico, in auto. Dalla sua versione, stavano praticando sesso orale. Da qui sarebbe partita l’aggressione.