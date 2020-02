Aggressione omofoba a Milano, 5 contro 1: ‘Vediamo se piangi adesso, fr*cio di m*rda’

Riconosciuto, seguito. Per poi accerchiarlo, in 5, insultarlo e picchiarlo. Questo quanto accaduto a Milano questo fine settimana. Erano in cinque contro un ragazzo. Un noto attivista LGBT della città. A denunciare il fatto è stata la pagina Facebook “Rete della conoscenza Milano ” che ha raccontato per filo e per segno cos’è successo.

La pagina titola il loro post: La virilità di un’aggressione cinque contro uno. Un messaggio dai fr*ci piagnoni contro squadrismo e patriarcato.

Non si conosce l’identità della vittima. Ma dal post dedicato parlano di un attivista sempre in prima linea, “esponendosi spesso pubblicamente su temi come l’omotransfobia, l’antifascismo, l’educazione sessuale e la mascolinità tossica“. Da quanto si apprende, i 5 fascisti (come indica la pagina) hanno accerchiato l’attivista. Lo hanno insultato schiacciandogli la testa contro il muro. Continuando a offenderlo, gli hanno detto: “Vediamo se piangi adesso, fr*cio di m*rda“. Solo l’arrivo di alcune auto, in una strada poco illuminata, hanno convinto i 5 a fuggire. Lasciando la loro vittima.

La denuncia su Facebook sull’aggressione a Milano

Nella lunga denuncia social la pagina “Rete della conoscenza Milano” spiega: