Aggressioni omofobe in Svizzera: scattano le manette per 4 ragazzi

Tutti minorenni, tutti residenti nel cantone. Hanno tra i 15 e i 17 anni, i 4 ragazzi arrestati in Svizzera per le aggressioni a Zurigo. I 4 omofobi verranno ora giudicati per due delle tre aggressioni omofobe che si sono verificate nel corso dell’ultimo anno, dato che per la terza non è stato ancora confermato che il movente della rissa sia da associare all’orientamento sessuale delle vittime. Ma sembra comunque accertato che gli aggressori facciano parte dello stesso gruppo in tutte e tre le occasioni.

La prima aggressione è avvenuta a settembre dello scorso anno, in pieno centro. Poi, è stata la volta di altri due ragazzi fuori da un locale, la notte di Capodanno. Infine, l’ultimo a febbraio 2020. In tutto, sei ragazzi omosessuali, pestati e rapinati nella città di Zurigo. Tutti hanno dovuto trascorrere alcune ore in Pronto Soccorso per le lesioni subite.

Dopo l’arresto, i 4 hanno comunque ammesso di essere i responsabili, confermando sia le aggressioni che le rapine, anche a danni di altre persone.

I 4 saranno processati secondo la legge contro l’omofobia vigente in Svizzera

Dopo l’approvazione del Parlamento e l’ok con il referendum di febbraio, la Svizzera processerà i 4 ragazzi omofobi con la nuova legge contro l’omotransfobia. Un cammino iniziato due anni fa, per contrastare l’odio verso chi ha un orientamento sessuale diverso sia dal vivo sia sui social.