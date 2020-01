Omotransfobia, abbinati tutti i testi presentati: “ora una legge nel più breve tempo possibile”

Nella seduta odierna della Commissione Giustizia alla Camera sono stati abbinati tutti i testi presentati alla Camera in materia di contrasto all’omoransfobia. Il deputato PD Alessandro Zan, relatore del provvedimento, ha così commentato il lieto evento.

Oggi la Commissione Giustizia ha abbinato tutti i disegni di legge presentati alla Camera contro l’omotransfobia. Sono così state abbinate tutte le proposte di legge in materia, accomunate dallo stesso impianto penalistico di contrasto all’odio e alle violenze: questo testimonia una volontà politica comune della maggioranza, ed è un ottimo segnale. In Commissione partiremo al più presto con le audizioni, dopo le quali verrà presentato il testo base che sarà la sintesi dei vari contributi: la volontà è quella arrivare a una legge efficace nel più breve tempo possibile. Nel Paese esiste una emergenza e il Parlamento se ne deve far carico.