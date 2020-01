Amore dietro le sbarre: uno dei due si fa di nuovo arrestare per celebrare l’unione civile in cella

L’amore non conosce barriere. Di nessun tipo, nemmeno le sbarre di una prigione. E’ quello che è successo a due ragazzi, di 34 e 30 anni, in un carcere di Cipro. Anni fa, mentre erano entrambi i prigione, si conobbero durante un’attività ricreativa organizzata dal carcere. L’interesse fu subito reciproco, tanto da arrivare a frequentarsi sempre di più, ottenendo anche entrambi un lavoro allo stesso orario, negli archivi. Amore a prima vista, tra i due detenuti.

La loro relazione era talmente salda che la direzione del carcere li autorizzò anche a uscire per partecipare al pride di Cipro, anche se sotto la supervisione degli agenti di Polizia Penitenziaria. Il 34enne Kevork Tontian era stato arrestato nel 2015, per spaccio di droga. Rilasciato, è tornato alla sua vecchia abitazione, che condivideva con i suoi genitori. Ma quando ha detto loro che era gay, e che in carcere aveva conosciuto un ragazzo e che si amavano, è stato cacciato. Wemson Gabral da Costa, 30 anni, doveva scontare altri due anni dietro le sbarre. Originario del Brasile, e rifiutato anche lui dalla famiglia dopo il coming out, si era prima prostituito, poi aveva accettato di trasportare della droga dal Brasile a Cipro, per pagare le spese mediche della nonna malata. Ma la sua nuova carriera da corriere non ebbe vita lunga: venne arrestato all’aeroporto di Cipro e condannato.

Uno dei due detenuti infrange la legge per tornare in carcere

Tontian, senza una casa, una famiglia, un lavoro e con il fidanzato ancora in carcere, non sapeva cosa fare. E qui, mosso dall’amore, ebbe un’idea geniale. Farsi arrestare nuovamente. Era passato un anno dalla sua scarcerazione, e con un commercio di droga a Cipro riuscì nel suo intento, tornando nella stessa prigione. E riabbracciare il suo ragazzo.