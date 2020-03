Anche a casa noi siamo con te: la campagna del Mieli per sostenere le persone LGBT+ durante l’isolamento

In questi giorni di complicata emergenza da Covid-19, il Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli ha lanciato una campagna a sostegno delle persone LGBT+ che in questi giorni hanno bisogno di aiuto.

Per rispondere a questa esigenza è stato potenziato il servizio di accoglienza e di assistenza che il Mieli offre da anni attraverso la linea telefonica della Rainbow Line. Nel rispetto della sicurezza di operatori, professionisti ed utenti dei servizi offerti, sarà possibile continuare a chiamare il numero verde 800110611 oppure il numero +39 3487708437 e ricevere a distanza assistenza psicologica, legale e informazioni sulle infezioni sessualmente trasmesse e sui servizi di prevenzione e salute che il Mieli continua ad offrire in collaborazione con le istituzioni.

Hanno aderito all’iniziativa, contribuendo a realizzare il video di lancio, diversi personaggi del mondo dello spettacolo, della politica e della cultura italiana: Vladimir Luxuria, Anna Foglietta, la senatrice Monica Cirinnà, il leader delle 6000 Sardine Mattia Sartori, il comico Daniele Gattano, Fabio Canino e Chiara Francini.

“In questi giorni tutte e tutti siamo chiamati a stare responsabilmente a casa. È tuttavia nostro dovere pensare a chi non ha una casa in cui stare o chi in quella stessa casa subisce discriminazione o violenza e vive in situazioni di disagio che necessita di supporto professionale e assistenza.” ha dichiarato Sebastiano Secci, presidente del Circolo Mario Mieli che continua: “Abbiamo pensato fosse indispensabile rendere il nostro storico servizio di Rainbow Line accessibile, con il supporto distanza dei nostri professionisti e dei nostri volontari. Questi sono giorni difficili, non possiamo permetterci di lasciare indietro nessuno”.