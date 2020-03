Nintendo rompe le convenzioni di genere nel suo Animal Crossing New Horizons

Ieri l’account ufficiale Twitter del videogioco Nintendo Animal Crossing: New Horizons ha mostrato in un video come chi gioca creerà e personalizzerà il suo avatar digitale, e ci sembra l’occasione perfetta per parlare un po’ delle importanti novità introdotte dal punto di vista della rappresentazione di genere e della diversità.

Al banco del check-in vi chiederanno nome e data di nascita. Subito dopo, vi scatteranno una foto per il passaporto. Niente paura, avrete tutto il tempo che volete per mostrare il vostro profilo migliore, sì, sì! #ACNH pic.twitter.com/dLvmjJVbYE — Tom Nook IT (@AC_Fuffi) 26 febbraio 2020

Animal Crossing è una serie di videogiochi per le console dell’azienda giapponese Nintendo iniziata nel 2001 su Nintendo 64 e arrivata in Occidente negli anni successivi su Nintendo GameCube. In questi giochi interpreto un essere umano che si è appena trasferito in una città piena di animali antropomorfi con cui posso fare amicizia (normalmente, facendo loro favori). I videogiochi della serie Animal Crossing non hanno un vero e proprio obiettivo: ho un’intera città (anzi, in Animal Crossing: New Horizons ho un’intera isola) zeppa di personaggi da conoscere e di cose da fare, di oggetti da trovare e raccogliere e di appuntamenti da non mancare (il gioco segue il calendario reale). Ho anche una casetta tutta mia da ammobiliare.

Come mostrato dal video pubblicato su Twitter, Animal Crossing: New Horizons per la prima volta nella serie non limita alcuna delle opzioni di personalizzazione (per esempio, le pettinature disponibili) in base al genere dell’avatar di chi gioca. In un’intervista al sito specializzato in videogiochi Polygon, il direttore del gioco (il corrispondente del regista nel cinema) Aya Kyogoku aveva anticipato che tutte le opzioni di personalizzazione e gli abiti sarebbero state gender-free e che sarebbe anche stato possibile modificare il proprio avatar durante la partita. I video pubblicati su Twitter confermano queste dichiarazioni. Per quanto non riguardi strettamente la sfera del genere e del mondo LGBTQ+, dobbiamo anche segnalare che in Animal Crossing: New Horizons sarà possibile realizzare avatar digitali di pelle non bianca, un limite che la serie ha lungamente avuto.