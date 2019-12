Otto atleti LGBT che hanno fatto coming out nel 2019

Il 24enne gioca come attaccante del SV Meppen (Germania), ha fatto coming out incoraggiato dagli altri giocatori della squadra. E vuole essere un esempio per tutti gli atleti LGBT che ancora non sono usciti allo scoperto.

Loro non percepiscono un giocatore LGBT come speciale. Gioco in quanto calciatore, mi sento a mio agio in una tale situazione. In qualche modo al liceo cercavo di non essere attratto dagli uomini. Tutto è cambiato quando ho incontrato altri compagni di squadra di calcio che non erano eterosessuali, alla fine ho capito che potevo essere chi ero.

Anthony Bowens

Il lottatore due anni fa aveva dichiarato di essere bisex. Ma rileggendo i vecchi articoli che parlavano di lui e del orientamento sessuale, non si riconosceva, perché nel frattempo aveva capito di essere gay. E lancia un appello: che la comunità LGBT non critichi coloro che si dichiarano bisex, perché non è solo una scusa per non dire di essere omosessuali.

Ci sono alcune persone là fuori che si dichiarano bisex perché hanno paura di dire che sono gay, ma non tutti sono così, e non penso che dovrebbero essere giudicati per questo perché ognuno ha il proprio modo di immaginare se stesso.

Matthew Pacifici