Australia, le scorte di sangue finiranno il 13 aprile. Appello per permettere di donare anche agli LGBT

Come negli Stati Uniti d’America, la situazione in Australia è grave per le scorte di sangue negli ospedali, a seguito della pandemia da Coronavirus. Molti dei donatori hanno deciso di non donare per paura di dover uscire di casa e andare in ospedale, mentre altri sono in isolamento perché infetti. Oltre a questo, è confermato che nel plasma delle persone guarite dal Covid 19 sono presenti gli anticorpi che potrebbero portare a una cura definitiva o quantomeno limitare le morti.

Ma come in America, le persone LGBT non possono donare se non garantiscono di non aver avuto rapporti sessuali negli ultimi 12 mesi. La FDA, per ovviare questo problema, ha deciso di limitare il periodo di astinenza da 12 a 3 mesi, permettendo così anche ai donatori gay di poter donare il sangue. Ora, anche le associazioni LGBT australiane chiedono la stessa cosa. E’ l’unico modo per non esaurire le scorte. La data stimata dalla Croce Rossa è il prossimo lunedì.

“L’HIV si trasmette dal sesso non sicuro, non dal sesso gay”

Rodney Croome, portavoce di Just Equal, ha spiegato:

Ci sono migliaia di uomini gay in tutta l’Australia il cui sangue è sano e il cui desiderio di aiutare non è mai stato così grande. Permettiamo loro di dare il dono della vita prima che sia troppo tardi. E che la mancanza di sangue sia ancora più grave.

Ha poi sottolineato come sia grave pensare che solo il sesso tra due uomini possa portare al virus dell’HIV. Quello su cui serve più prevenzione è il sesso non sicuro, ovvero fatto senza protezioni o con persone di cui non si conosce lo stato di salute.

La limitazione di sangue alle persone LGBT

La restrizione di 12 mesi alla donazione per le persone LGBT era stato imposto dopo un preoccupante aumento dei casi di contagio da HIV. Oltre a questa limitazione, il governo dell’Australia aveva subito avviato una campagna d’informazione, puntando su test e PrEP.