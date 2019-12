Babbo Natale gay va in pensione dopo 30 anni: i suoi abiti finiscono in un museo

Dopo aver passato oltre 30 anni a interpretare Babbo Natale, Leo Treadway, gay dichiarato, ha deciso di appendere l’abito al chiodo. Per celebrarlo, quegli stessi abiti saranno ora conservati nella Minnesota Historical Society.

Treadway, counselor nonché attivista LGBT, ha iniziato a recitare il ruolo di Babbo Natale nel lontano 1987, quando la sua barba biondo rossastro iniziò a diventare bianca. Inizialmente portava lo stesso abito rosso che suo padre aveva a lungo indossato, ma negli anni ha collaborato con alcuni designer professionisti per apportare modifiche personalizzate, che hanno reso quel vestito un vero pezzo di collezione. Tanto da meritarsi un posto tutto suo presso la presso la Minneapolis Historical Society.

Non solo Babbo Natale, Treadway è stata una figura di spicco della comunità LGBT d’America, prendendo parte a tre task force governative dedicate ai diritti degli omosessuali, nonché a una task force sull’HIV per il commissario del Dipartimento della Salute del Minnesota.

A 2nd-gen Santa who loves kids and avoided malls has donated his entire 30-year wardrobe to the Minnesota History Center, to be digitized by the MN Historical Society. This is not costume rack Santa — think custom embroidery, Finland folklore, St. Nick, the real mccoy. pic.twitter.com/aAMabG99OH

— Frederick Melo, Reporter (@FrederickMelo) December 12, 2019