La bandiera dell’orgoglio transgenere arriva tra le emoji!

Il 2020 porterà finalmente l’ufficializzazione dell’emoji della bandiera transgenere. Le emoji sono, per intenderci, le “faccine”, le icone, i simboli colorati che potete “scrivere” nei vostri messaggi, e con questa implementazine diventerà quindi possibile far comparire la bandiera dell’orgoglio trans nelle nostre chat e nei nostri post sui social. Insieme alla bandiera transgenere diventerà un’emoji anche il simbolo della transessualità, già implementato in passato ma solo come, appunto, un simbolo in bianco e nero e non come una colorata icona.

L’annuncio è stato dato dall’Unicode Consortium, un’associazione di aziende che si sono unite per uniformare la “lingua” dei simboli che usiamo nelle chat e nei post. Senza questi accordi ogni programma, ogni social, ogni sistema operativo finirebbe per implementare disordinatamente simboli diversi irriproducibili altrove. Persino le normali lettere dell’alfabeto potrebbero essere riprodotte in modo sbagliato su due diversi sistemi che scrivono e leggono in due modi diversi. Ed esistono tantissimi alfabeti al mondo che hanno bisogno di essere correttamente rappresentati ovunque. L’Unicode Consortium si impegna a standardizzare e uniformare questa rappresentazione ed evoluzione del linguaggio aggiornando, sulla base di proposte, anche un grande database delle emoji che dovrebbero essere disponibili.

Per il 2020, l’Unicode Consortium ha approvato 117 nuove emoji, che arriveranno sui nostri dispositivi durante l’anno. Le emoji saranno leggermente diverse sui vari sistemi (come al solito, una “faccina” su Facebook non sarà esattamente identica alla stessa faccina visualizzata su WhatsApp o Twitter) ma, facendo parte dello standard fissato da Unicode, dovrebbe esistere in una qualche sua variante su quasi tutte le piattaforme e i sistemi operativi esistenti. Ognuno aggiorna un po’ quando vuole, quindi è facile che ci mettano un po’ di tempo per comparire ovunque, ma Apple è per esempio sempre stata piuttosto ricettiva agli aggiornamenti.