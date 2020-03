Coach di basket legge un sermone omofobo ai suoi ragazzi: denunciato da due mamme

Nel Tennessee, la squadra di basket del professor Chuck Comer della West Valley Middle School, prima di scendere in campo per giocare, due volte la settimana deve riunirsi per un programma cristiano chiamato “Teens for Christ“. Era l’unico modo per poter essere membro della squadra. Peccato che questo programma prevedeva anche un sermone anti-gay.

E due donne, coppia lesbica e madri di un bambino che frequentava quella squadra, hanno fatto causa alla scuola per discriminazione e omofobia.

Due volte la settimana, i ragazzi dovevano leggere dei passi della Bibbia per 30 minuti, prima di poter fare allenamento. Niente sessione di lettura, niente gioco. Questo il sistema che il professore di ginnastica adottava. La denuncia delle due mamme spiega che se:

Gli studenti si rifiutavano di partecipare al programma “Teens for Christ” del professore, gli studenti stessi non potevano partecipare all’allenamento di basket organizzato dalla scuola.

E durante il programma, ecco il sermone anti-gay

Il professor Colmer, durante il suo sermone anti-gay, ha più volte preso in causa le relazioni tra coppie dello stesso sesso, oltre in generale alle persone LGBT, dipingendo i membri della comunità intera come dei peccatori.

La causa intentata contro la scuola chiede che il programma sia eliminato immediatamente, o almeno che sia con adesione volontaria, poiché la costrizione viola la Costituzione del Paese. Inculcare a dei bambini una visione omofoba fondata su una società etero-normativa contribuirà solamente ad alimentare odio verso le minoranze. Un disagio che poi si riverserà nella vita di tutti i giorni, compreso nelle scuola con il bullismo omofobico.