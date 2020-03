La storia di Ben, ragazzo transessuale che racconta l’importanza di essere accettato

Il mio college è stato magnifico. Era un college cattolico ma non ho mai riscontrato problemi. Anche il cappellano è stato molto favorevole e ha permesso al gruppo LGBT di incontrarsi in chiesa ed è stato felice per me quando ho fatto la transizione.

Un pronome diverso, un’accettazione da parte di chi gli è vicino. E la vita di Ben è migliorata all’istante. La vita da ragazzo transessuale.

L’importanza di sentirsi accettato come ragazzo transessuale

Ad aiutare Ben, è stata anche l’accettazione delle persone che incontrava, e alle quali diceva di essere trans e chiedeva di usare il pronome maschile.

Un supporto non indifferente e per nulla scontato, inoltre, quello ricevuto dalla famiglia. Certo, non è stato per nulla facile per i genitori, ma hanno dimostrato che l’amore per un figlio supera ogni cosa. Se Ben nel corpo di ragazza non si sentiva a suo agio e non si riconosceva, dovevano aiutarlo in ogni modo. Il sostegno della famiglia è stato decisivo, per Ben. Gli ha dato la forza di andare avanti, di vivere la sua vita veramente.

E’ una semplice storia positiva, ma che dimostra quanto sia importante anche un semplice pronome, ma nella giusta declinazione. Dimostra l’importanza dell’accettazione, di usare un nome diverso. Perché basta questo per eliminare quasi del tutto gli istinti di suicidio, di autolesionismo, per diminuire la depressione di cui una persona trans può soffrire, durante la sua transizione.