Breakfast on Pluto: attore cis per interpretare la protagonista trans, comunità T in rivolta

Breakfast on Pluto è un romanzo di Frank McCabe, che nell’autunno 2020 debutterà al Donmar Warehouse come un musical. La storia di questo romanzo parla di Patrick (o meglio Pussy Braden), una donna transgender degli anni ’60, che fugge da una immaginaria cittadina irlandese e da una madre alcolizzata, per raggiungere Londra. Una volta a Londra, la donna deve prostituirsi per poter sopravvivere, fino a quando non viene arrestata perché sospettata di far parte dell’IRA.

La produzione del musical ha deciso di dare la parte di Pussy Braden a Fra Fee. Un attore irlandese cisgender. Proprio il suo genere binario ha alzato la polemica, poiché molti attori e attrici trans hanno criticato il fatto che un uomo dovrebbe interpretare la parte di una donna.

Le accuse sono molteplici, a partire dal fatto che sembra che il Donmar abbia scelto l’attore Fra Fee senza nemmeno prendere in considerazione un attore transgender. Ad affermarlo, è il dottorando Robin Craig, il quale ha appunto rivelato che nessun talento trans ha saputo del casting. Ma non è il solo: i tweet in cui si chiede il perché di tale decisione sono tantissimi, segnale che mostra la rabbia e la frustrazione degli attori e delle attrici transgender, che si sentono esclusi.

La risposta della Donmar su Breakfast on Pluto

Il Donmar Warehouse ha subito risposto alle critiche, con un lungo tweet:

Comprendiamo che un certo numero di persone sono arrabbiate e deluse per la decisione sul casting per Breakfast on Pluto.

E spiega: