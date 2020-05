Canada, via libera al memoriale per le persone LGBT+ per decenni perseguitate dallo Stato

Il Canada ha annunciato che realizzerà un memoriale da 8 milioni di dollari (4,7 milioni di sterline) in omaggio alle migliaia di persone LGBT + che sono state costrette a lasciare il proprio lavoro governativo e/o militare a causa delle “purghe” istituzionale durate mezzo secolo.

Il memoriale sarà costruito a Ottawa, con vista sulla Corte Suprema e sul parlamento, secondo quanto riportaot da LGBTQ Nation. Per oltre cinquant’anni, dagli anni ’40 fino alla metà degli anni ’90, i canadesi LGBT + sono stati licenziati dal servizio civile. Un programma statale per sradicare le persone LGBT dai lavori statali è stato portato avanti fino alla fine degli anni ’60, perché si pensava che costituissero una minaccia per la sicurezza nazionale.

Le autorità canadesi utilizzavano una follia chiamata Fruit Machine per identificare persone presumibilmente omosessuali. Questo dispositivo, sviluppato da un’università di Ottawa, mostrava immagini esplicite a dipendenti pubblici e personale militare, misurando il loro sudore, la dilatazione delle pupille e la frequenza cardiaca per cercare eventuali segni di eccitazione. Coloro che si pensava fossero gay, o che lo ammettevano, venivano licenziati o costretti a sottoporsi a trattamenti psichiatrici per essere “curati”. Le persone LGBT + licenziate erano poi oggetto di discriminazione da parte delle loro famiglie e degli amici, con conseguenti picchi di suicidi.