Casa Arcobaleno di Milano, il rifugio per le persone LGBT cacciata di casa dalla famiglia

A volte, si sentono storie agghiaccianti di ragazzi e ragazze cacciati di casa dalle proprie famiglie. E’ impensabile che un padre o una madre, appresa l’omosessualità del figlio o la confessione di non riconoscersi nel proprio corpo, possano decide di tagliare i ponti, completamente. Smettere di avere un figlio, cacciarlo di casa. Invece, questo accade spesso.

Per questo motivo a Milano è nata Casa Arcobaleno, un luogo protetto dove chi non ha un posto dove stare può ricominciare a vivere. L’indirizzo è riservato, per motivi di sicurezza. Ora viene gestita dalla cooperativa Spazio Aperto Servizi e si tratta di un bilocale che può ospitare al massimo 3 persone per 8 mesi. In questo periodo, gli “ospiti” non vengono lasciati soli: c’è un supporto psicologico per superare il momento difficile, vengono affiancati da un legale e vengono aiutati a trovare un lavoro. Al momento, il comune di Milano ha ricevuto 23 richieste di aiuto, ma Casa Arcobaleno è già occupata da due persone. E solamente un altro posto è disponibile.

Le storie dei presenti a Casa Arcobaleno

Come riporta il Corriere.it, ora Casa Arcobaleno ospita due 20enni: Mohammed e Ivan. I sogni di entrambi sono stati distrutti dalle rispettive famiglie.

Ivan è un ragazzo gay. Vuole fare l’attore. Ivan è sempre stato educato con severità. Dopo il coming out, la vita in casa era diventata impossibile. La madre controllava il cellulare, con il padre non aveva un minuto di intimità. Non ce l’ha più fatta e se n’è andato.