Case accoglienza per persone LGBT+: novità a Posillipo e il progetto di Torino diventa internazionale con All Out

La giunta comunale di Napoli ha disposto di effettuare un prelievo di ottomila euro dal fondo di riserva per acquistare arredi per la sede del Comune di Parco Carelli. Qui, come riporta IlMattino, prenderà vita una casa accoglienza per persone LGBT+ in difficoltà.

“Occorre affiancare un’azione concreta e urgente per offrire, nelle prossime settimane, alle persone LGBT+ vittime di violenza o in gravi situazioni di disagio, abbandono e indigenza una disponibilità immediata di un ricovero temporaneo. Questa sede, che fa riferimento all’assessorato alle Pari Opportunità, si trova a Posillipo in uno dei quartieri più belli della città. È un segnale luminoso di cultura dell’inclusione averlo scelto come sede“, hanno sottolineato il vicesindaco Enrico Panini e Lucia Francesca Menna, Assessore alle pari opportunità, libertà civili e alla salute.

Ma non è finita qui. To Housing, il progetto di co-housing sociale che a Torino accoglie persone LGBT in difficoltà e in condizioni di estrema vulnerabilità, ha infatti stretto una collaborazione internazionale con il movimento globale LGBT+ All Out, attraverso la campagna Grassroots Giving: un programma innovativo di raccolta fondi che mette in relazione la comunità mondiale di All Out con i gruppi locali LGBT+.

L’associazione Quore, promotrice di TO HOUSING, ha deciso di iniziare questo nuovo percorso perché le domande per accedere ai 24 posti disponibili – in 5 appartamenti di proprietà ATC – Agenzia Territoriale per la Casa di Torino non destinati alle graduatorie per le case popolari – sono in costante aumento e perché i costi del progetto, anche per poter mantenere inalterato la standard qualitativo dei servizi offerti, sono malto elevati. Il lancio della campagna in USA e UK, Italia, Francia e Germania, è appena avvenuto e il fundraising si basa sullo storytelling di alcuni ospiti con particolare attenzione alla condizione dei rifugiati LGBT+ che vivono una condizione di particolare emergenza a causa delle restrizioni COVID19 in quanto le udienze per le richieste di asilo sono state rimandate e l’accesso all’assistenza sanitaria è diventato per loro difficoltoso quando non impossibile.