Caserta: 3 minorenni adescano ragazzo su app, lo picchiano, sequestrano e rapinano

Tre minori di 15, 16 e 17 anni, tutti residenti a Maddaloni, in provincia di Caserta, sono stati arrestati dai carabinieri con l’accusa di aver sequestrato e rapinato un 32enne residente a Nocera Inferiore, in provincia di Salerno, dopo averlo adescato su un sito di incontri. A darne notizia è l’Ansa.

Secondo quanto emerso dalle indagini portate avanti dalla Procura per i Minori di Napoli e dai carabinieri della stazione di Caserta, i tre minorenni averebbero ingannato il 32enne, attirandolo il 19 dicembre scorso in un luogo isolato di Caserta. L’uomo era convinto di trovare un unico ragazzo, per poi scoprire l’amara verità. Qui l’avrebbero ripetutamente colpito con calci e pugni alla schiena, rinchiuso nel bagagliaio della sua auto e rapinato del cellulare, di una stecca da biliardo del valore di 400 euro, di 60 euro in contanti e della carta PostePay, con al quane hanno poi prelevato 520 euro presso un ufficio postale.

Il Gip del Tribunale per i minorenni parla di “violenza gratuita, crudeltà disumana e privazione della libertà personale”. I tre giovanissimi delinquenti sono stati accompagnati nei carceri minorili di Airola, in provincia di Benevento, e di Nisida, a Napoli, in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip. I tre sarebbero anche recidivi, avendo rapinato con modalità simili un uomo di 41 anni pochi giorni dopo, il 26 dicembre. In quel caso i ragazzi erano stati individuati, sottoposti a fermo e accompagnati nel Centro di Prima Accoglienza dei Colli Aminei, a Napoli, come riportato da FanPage.