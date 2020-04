Cassazione, un bambino nato in Italia non può essere riconosciuto da due mamme

Durissima la replica di Gianfranco Goretti, presidente di Famiglie Arcobaleno: “In questo momento non possiamo che prendere atto della sentenza esprimendo la nostra più grande delusione. Ancora una volta, per i giudici, così come per lo Stato italiano, i bambini e le bambine nati da coppie omogenitoriali non sono tutelati e non si riconosce uno dei due genitori. A prescindere da ogni riconoscimento giuridico, comunque, i nostri figli e le nostre figli continueranno ad avere due genitori dello stesso sesso. Due genitori che li hanno desiderati e li continueranno ad amare. Quello che si vuole, invece, è togliere loro le tutele che hanno tutti gli altri figli e tutte le altre figlie e di fronte a questo noi non ci arrenderemo. Noi continueremo a percorrere tutte le strade possibili e non smetteremo di chiedere i riconoscimenti agli ufficiali di Stato civile, così come a fare ricorso nei tribunali quando ci troveremo di fronte ad altri dinieghi. Non ci arrendiamo perché siamo convinti di essere dalla parte della ragione. Lo dobbiamo prima di tutto ai nostri figli e alle nostre figlie che a prescindere da qualsiasi sentenza continueranno ad avere due mamme o due papà“.