Guardie vietano a coppia gay di tenersi per mano: decine di coppie LGBT si baciano in segno di protesta

La scorsa settimana Jorge e Iván, coppia gay, stavano aspettando l’orario di inizio di un film, in un centro commerciale, quando le guardie di sicurezza hanno chiesto loro di allontanarsi. Il motivo? Si stavano tenendo per la mano. Apriti cielo.

La Galerìas Monterrey, di Monterrey, in Messico, è stata presa d’assalto da attivisti LGBT, che hanno messo in scena un colorato e pacifico ‘kiss in’. “L’amore è amore!”, hanno cantato a più riprese i manifestanti, travolgendo il centro commerciale di musica e bandiere rainbow. Ad organizzare la riuscitissima protesta, come dimostrano i video e le foto pubblicate sui social, un collettivo drag. Le guardie di sicurezza, accusate di omofobia, si sono difese dietro un poco giustificabile ‘abbiamo semplicemente eseguito gli ordini’.

Il gruppo di manifestanti, che ovviamente includeva anche Jorge e Iván, si è poi riversato in uno dei principali passaggi del centro commerciale, danto vita ad un affettuoso bacio collettivo.

Amor es amor

Besotón ante la discriminación que vivió pareja gay en Galerías Monterrey.

Nuevo León

Video: @rubmaza pic.twitter.com/JPtgBsfjXL — Escándala (@escandalamx) March 1, 2020