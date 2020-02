Cesenatico, gay picchiato in discoteca: è stato operato per emorragia interna

La discoteca Nrg di Cesenatico è un locale celebre della riviera romagnola. Ogni fine settimana organizza eventi di vario genere, che attirano sempre centinaia di persone. Per un ragazzo gay della zona, però, non è certo da ricordare come una serata di divertimento. Non si conoscono le cause. Sembra che il ragazzo stesse ballando assieme a degli amici quando è stato picchiato selvaggiamente. Una violenza inaudita che gli ha causato un trauma cranico, la frattura del naso e addirittura un’emorragia interna, per la quale è stato immediatamente operato.

Il fatto è successo qualche giorno fa, ma solamente oggi il ragazzo si è deciso a raccontare quanto gli è successo. Da quanto si apprende dal quotidiano Corriere Romagna, il ragazzo di Cesenatico sarebbe stato accerchiato da un gruppo, i quali avrebbero iniziato a colpirlo, all’interno della discoteca. Secondo la fonte, l’aggressione sarebbe partita da una lite, per il semplice fatto che il ragazzo fosse omosessuale. Questo fattore non sarebbe piaciuto al branco, che come al solito ha pensato di risolvere la questione con la violenza. Il gruppo contro uno.

Il ragazzo aggredito denuncerà l’aggressione di Cesenatico

Il ragazzo è ancora in ospedale, a seguito dell’operazione che ha dovuto subire e alle varie medicazioni per le fratture che il branco gli ha provocato durante l’aggressione omofoba. Una volta dimesso, dovrebbe recarsi dalle Forza dell’Ordine di Cesenatico per denunciare quanto avvenuto. E forse rintracciare anche i responsabili.