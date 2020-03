Chelsea Manning torna in libertà: aveva tentato il suicidio

Chelsea Manning è libera. Un giudice ha deciso di rilasciare la donna MtF, dopo quasi un anno dietro le sbarre per non aver voluto rispondere alle domande degli investigatori sul caso Wikileaks e aver inviato dei documenti secretati alla stessa.

L’ex analista dell’intelligence pochi giorni fa aveva tentato di suicidarsi, dopo averlo annunciato in passato. Salvata in tempo, è stata subito ricoverata e non è in pericolo di vita. Ma sembra che non sia questa la motivazione della scarcerazione. Difatti, il giudice ha deciso di rilasciare la donna (che mentre era in prigione ha fatto la transizione da uomo a donna) perché la sua testimonianza al processo non è più necessaria. Lo stesso, quindi, vale anche per la sua condanna al carcere.

Chelsea Manning dovrà comunque pagare i 256.000 dollari di multa previsti dalla corte. Sia lei chei legali non hanno specificato se il tentativo di suicidio sia per una malessere derivante dalla detenzione oppure per episodi di discriminazioni, in seguito alla sua transizione.

La storia di Chelsea Manning

La storia di Chelsea Manning è lunga e complessa, e molte parti potrebbero ancora essere tenute nascoste.

Dopo aver diffuso dei dati privati dell’Intelligence americana, Chelsea Manning è stata arrestata nel 2013, e mentre era in carcere ha fatto coming out come donna transgender. La sua dichiarazione è avvenuta poco dopo la sua carcerazione, e ha subito iniziato la cura ormonale. Il detenuto Bradley Edward Manning ha quindi cambiato genere e nome, diventando appunto Chelsea Manning.