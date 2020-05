Congiunti: cosa dice la legge e quali spostamenti sono ammessi

Coronavirus: il decreto del Presidente del Consiglio del 26 Aprile, anche noto come Decreto sulla Fase 2 dell’emergenza COVID 19, introduce, a partire dal 4 maggio alcune novità, tra le quali, la possibilità di spostarsi per visitare propri congiunti.

A qualche giorno dalla promulgazione del decreto, vediamo dunque quali implicazioni in particolare per le coppie o le relazioni per cui non vi sia una corrispondenza per così dire anagrafica (quindi mariti mogli genitori parentele in genere), ossia per moltissime coppie omosessuali. Mentre per le coppie che hanno celebrato una unione civile non sussiste alcun dubbio, le visite sono consentite all’interno della stessa regione.

Congiunti: chi sono per la legge

Il sito del Governo riporta questa dicitura:

Alla luce di questi riferimenti, deve ritenersi che i “congiunti” cui fa riferimento il DPCM ricomprendano: i coniugi, i partner conviventi, i partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, nonché i parenti fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del coniuge).

A quanto pare perciò i fidanzati, anche in assenza di ufficializzazione, sono considerati congiunti in quanto “affetti stabili”.