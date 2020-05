Congiunti, svelato chi si potrà andare a trovare dal 4 maggio

Dopo giorni di polemiche, sfottò, meme, scivoloni dialettici e febbrile attesa, le famigerate FAQ del Governo sull’ultimo DPCM che entrerà in vigore il 4 maggio sono state pubblicate.

Al domandone “Posso spostarmi per far visita a qualcuno?”, il Governo ha così replicato: “Sono consentiti gli spostamenti per incontrare esclusivamente i propri congiunti, che devono considerarsi tra gli spostamenti giustificati per necessità. E’ comunque fortemente raccomandato limitare al massimo gli incontri con persone non conviventi, poiché questo aumenta il rischio di contagio. In occasione di questi incontri devono essere rispettati: il divieto di assembramento, il distanziamento interpersonale di almeno un metro e l’obbligo di usare le mascherine per la protezione delle vie respiratorie“.

Ma chi sono i congiunti? Ed è qui che la risposta si fa articolata e assai poco esplicativa.

L’ambito cui può riferirsi la dizione “congiunti” può indirettamente ricavarsi, sistematicamente, dalle norme sulla parentela e affinità, nonché dalla giurisprudenza in tema di responsabilità civile. Alla luce di questi riferimenti, deve ritenersi che i “congiunti” cui fa riferimento il DPCM ricomprendano: i coniugi, i partner conviventi, i partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, nonché i parenti fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del coniuge).

E gli ‘amici’, veri o falsi che siano citando il viceministro alla salute Pierpaolo Sileri, in quale categoria dovrebbero rientrare? Domanda che non conosce una chiara risposta, per la gioia di chi dovrà controllare, anche perché sull’autocertificazione non si dovrà scrivere il nome del congiunto per motivi di privacy. Il buonsenso è di fatto la risposta a qualsiasi quesito rimasto irrisolto, quindi fatene tutti ampio uso, perché siamo sempre nel pieno di una pandemia globale. Non dimenticatelo.