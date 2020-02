L’ex consigliera leghista Galli attacca la senatrice Cirinnà e parla del figlio gay come situazione anormale

Donatella Galli, su Twitter Dolores Galli, qualche giorno fa ha voluto attaccare la senatrice e madrina della legge sulle unioni civili Monica Cirinnà e il “presunto” figlio gay. La leghista, ex consigliera provinciale a Monza, ha pescato in rete una foto della dem con il figlio al Muccassassina, storico locale gay di Roma che pochi giorni fa ha festeggiato i 30 anni dall’apertura.

I tweet sulla disgrazia di avere un figlio gay

La senatrice aveva scritto nel suo post:

Con mio figlio alla festa per i 30 anni di Muccassissina.

La frase è accompagnata da una foto con la Cirinnà, Sebastiano Secci (presidente del circolo Mario Mieli e portavoce del Roma Pride) e un altro ragazzo, il figlio della senatrice, davanti a una torta. Dolores Galli ha voluto commentare la foto, insultando allo stesso tempo la dem, la sinistra e la comunità LGBT.

In un Tweet ha infatti scritto:

Scopro adesso che la Cirinnà ha un figlio GAIO. Mi domando come mai questi radical chic sinistrosi non abbiano mai situazioni normali o apparentemente tali, da poter far presumere di avere tutto il diritto e la saggezza per poter governare. Sono loro, i cattivi esempi!

Insomma, la leghista è dell’opinione che avere un figlio gay sarebbe una situazione anormale, che si trova solamente nelle famiglie radical chic sinistrose. Che il figlio di Monica Cirinnà sia gay, non lo sappiamo, ma cosa cambierebbe?

Gli insulti e il guadagno di follower

A seguito del suo tweet sull’anormalità di avere un figlio gay, Donatella Galli ha ricevuto numerosi commenti negativi per il suo commento. Commenti che naturalmente sfrutta a suo favore, continuando a insultare la comunità LGBT e chi la sostiene. Qualche ora dopo ha scritto:

Sto ricevendo insulti per un tweet sul mondo GAIO scritto ieri. Incredibile! Perché la mole di insulti che si riceve dai finocchi, è direttamente proporzionale al numero di followers sovranisti che si guadagna! Non sorprendetevi, poi, se Salvini è oltre il 50%.

Gli “insulti” ricevuti in realtà sono commenti pieni di indignazione per quanto scritto, dove la leghista si è semplicemente mostrata per quello che è: un’omofoba che pensa che avere un figlio gay sia una disgrazia.