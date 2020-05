Consiglio d’Europa contro l’Omotransfobia: gli Stati si impegnino a tutelare i giovani LGBT

In occasione della Giornata contro l’Omotransfobia del 17 maggio, il Consiglio d’Europa è intervenuto sulla questione della sicurezza delle persone LGBT, in particolare i più giovani, che in questo momento devono rimanere in casa con familiari che non accettano il loro orientamento sessuale, venendo a contatto con l’omofobia domestica.

“Gli Stati europei devono fare di più per affrontare le sfide specifiche affrontate dai giovani LGBTI, soprattutto in tempi di crisi”. Questo il succo della dichiarazione di Marija Pejčinović Burić, il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.

Le parole del Segretario Generale del Consiglio d’Europa

Nel suo discorso, ha affermato: