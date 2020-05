Dopo 9 famiglie, coppia gay adotta un ragazzo 17enne tramite Zoom

In questa quarantena appena conclusa abbiamo conosciuto la piattaforma Zoom, come strumento importante per videoconferenze di lavoro e, in certe occasioni, per tenere vivo un rapporto sentimentale o “sfogarsi” con altri utenti. Ma dal Tennessee arriva un’altra bellissima storia che vede come protagonisti Chad e Paul Beanblossom e il diciassettenne Michael.

Non ci sono call di lavoro, né appuntamenti virtuali erotici. Ma la nascita di una famiglia. Chad e Paul sono due uomini gay, sposati da cinque anni. Prima del matrimonio, Paul aveva già 3 figli adulti, anche loro sposati e con una famiglia. E la grande famiglia si è allargata ancora di più con l’ultimo arrivato. Michael, appunto.

L’adozione formalizzata attraverso Zoom

Le pratiche per l’adozione di Michael erano cominciata nel 2019. A inizio 2020, la burocrazia è stata rallentata ancora di più dallo scoppio della pandemia di Coronavirus, che ha bloccato tutta la procedura. E volendo concludere al più presto, il giudice ha organizzato una videoconferenza su Zoom, in cui erano presenti i due papà, il ragazzo, assieme ad amici, familiari e specialisti.

Essendo presente un giudice e dei testimoni, oltre agli interessati, l’adozione è stata confermata legalmente, indicando Chad e Paul come i nuovi padri di Michael. Chad, intervistato da Good Morning America, ha spiegato:

Il giudice ha affermato che è stata la più grande adozione di Zoom che abbia fatto finora. […] È appena arrivato e ha conquistato i nostri cuori. Ci ha insegnato tanto, se non di più di quanto lo abbiamo fatto noi. Il nostro mondo intero ruota attorno a Michael.

La storia di Michael non è delle più belle. Ha perso la madre, e negli ultimi 5 anni è stato affidato a nove famiglie diverse. Nessuna è riuscita a controllarlo, tanto che da una è anche scappato. Quando i Beanblossom hanno deciso di adottarlo, i servizi sociali li avevano avvertiti che era un ragazzo difficile. Ma la coppia gay non ha visto quel lato del ragazzo, adottandolo grazie anche al suo consenso.