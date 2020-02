Coppia gay aggredita in stazione: uno dei due pugnalato 4 volte

DeGearóid Laighléis e il fidanzato Anthony sono stati brutalmente aggrediti venerdì scorso, nella stazione ferroviaria di Newbridge, nella contea di Kildare, come riportato dall’Irish Post. Laighléis ha denunciato il tutto sui social. Accerchiati da una banda di delinquenti, i due sono stati presi a calci in faccia e picchiati. Anthony è stato pugnalato quattro volte.

Mai nella mia vita avrei immaginato che mi sarei ritrovato in ginocchio vicino a qualcuno che amo, a coprirgli le ferite da taglio per fermare l’emorragia, in modo da tenerlo in vita.