Coppia gay muore di Covid-19 senza potersi salutare per l’ultima volta

Alla fine, erano in due stanze diverse dello stesso ospedale. Ma non avevano la possibilità di alzarsi e di potersi vedere. Sembrava un bellissima giornata quando Phillip si era risvegliato, riprendendo a respirare senza il ventilatore e a parlare. Ma il Covid 19 non era passato: un attacco cardiaco lo uccise, senza che il personale sanitario potesse fare altro. A poche ore di distanza, e a pochi metri da lui, ignaro di tutto, se ne andò anche Tony.

A casa, la madre non può ricevere visite, poiché in quarantena. Gli altri fratelli di Phillip abitano in California, e non hanno la possibilità di stringere la madre, che da giorni piange per la morte del figlio e del genero. Se tutto questo passerà, la famiglia potrà rendere loro omaggio al cimitero, dove verranno sepolti assieme.

Cover: Facebook