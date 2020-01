Coppia gay attaccata con gas lacrimogeni nella propria casa

La prima follia della settimana arriva da Épinay-sur-Seine, vicino Parigi, in Francia. Una coppia gay è stata infatti attaccata con dei gas lacrimogeni all’interno della propria abitazione, dopo non aver ceduto ad un ricatto.

Secondo quanto riportato da Le Parisien, un 19enne conosciuto dalla coppia ha chiesto un risarcimento in denaro, perché a suo dire i due gli avrebbero trasmesso una malattia sessuale. Non è chiaro quali prove avesse il giovane, ma la coppia ha inizialmente trasferito somme di denaro nel suo conto in banca. Circa 4000 euro.

Ma il 19enne ne voleva ancora. Dinanzi ad un rifiuto, i due, legalmente sposati, si sono ritrovati quattro persone mascherate davanti casa. Sulla porta questi quattro sconosciuti hanno minacciato la coppia gay, chiedendo ulteriori soldi, per poi reagire con dei gas lacrimogeni di fronte ad un loro ulteriore negarsi.

Terrorizzati, i due uomini hanno trovato il coraggio di andare alla polizia, ora alla ricerca dei 4 delinquenti e del 19enne ricattatore.