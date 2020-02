Coppia gay si bacia in auto e l’autista Uber perde la testa: “Smettetela, sono cristiano”

Finn Davies, 31enne gay londinese, ha passato il sabato sera ad una festa insieme ad un ragazzo. Vivendo più o meno i vicini, i due hanno deciso di dividersi un Uber per tornare a casa. Una volta in auto, Finn e l’altro ragazzo hanno iniziato a baciarsi, scatenando la reazione dell’autista, che avrebbe intimato loro di smetterla, “perché sono cristiano”.

Intervistato da MetroUK, Finn ha confessato di essere rimasto sconvolto, tanto da chiedere all’autista di farli scendere, senza arrivare a fine corsa.

Sono passati diversi minuti, e quel sentimento si è trasformato in rabbia e preoccupazione, al pensiero di dover continuare il mio viaggio per altri 20 minuti. Mi sono sentito a disagio. Quando siamo usciti dall’auto non ha mostrato alcun rimorso, nessun senso di colpa. Non ci posso credere.