Coppia lesbica sparisce nel nulla: le 2 ragazze erano fidanzate da un mese

L’ultima che sono state viste era il 15 aprile. La denuncia di scomparsa è stata presentata dalla coinquilina delle due ragazze, dopo 3 giorni di cui non aveva notizie. Le due donne sono Stephanie Mayorga, 27 anni, e Paige Escalera, 25 anni. La coppia lesbica, dopo il fidanzamento, si era trasferita in un appartamento a Wilmington, ovvero il capoluogo della contea di New Hanover, nella Carolina del Nord.

Nulla da fare con i cellulari. Quello di Stephanie risulta spento dal giorno della scomparsa, mentre quello di Paige era rimasto a casa. Le ipotesi, al momento, sono tutte al vaglio della Polizia. Allontanamento spontaneo? Poco probabile, dato il nuovo appartamento e il fatto che non avevano portato via nulla. Rapimento? Non ci sarebbe un motivo valido. Omofobia? Forse.

La rottura con la famiglia e gli amici della coppia lesbica

Jenkins, sorella di Page, è stata contattata dalla coinquilina della coppia lesbica tramite i social, preoccupata dalla loro scomparsa. Jenkins, secondo quanto riportato da Oxygen, ha sfruttato le piattaforme dei social network per cercare qualche informazione, ma senza risultati. Ha notato però una cosa strana: tutti gli amici più stretti e i familiari erano stati bloccati.

Parlando invece con gli amici di Stephanie, ha anche scoperto che è strana questa sua assenza, dato che la donna parlava spesso con i suo amici tramite il profilo social.