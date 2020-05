Corea del Sud, tornano a crescere i contagi al Covid-19 e prende forma un pericoloso outing di massa

A Seul, in Corea del Sud, un’inattesa impennata di nuovi casi da Covid-19 ha costretto il Governo ad un dietrofront sulle riaperture post isolamento. Un nuovo focolaio è infatti esploso tra i locali notturni della capitale, facendo temere l’arrivo di una possibile seconda ondata. Colpa di un uomo positivo al Coronavirus che in poche ore ha presenziato in diverse discoteche e pub della zona, venendo ipoteticamente a contatto con oltre 7000 persone. 29 dei 35 nuovi casi sono arrivati da Itaewon, quartiere gay della capitale, come annunciato dai funzionari dei Centri coreani per il controllo e la prevenzione delle malattie (KCDC), portando a 86 il numero totale di casi relativi al primo weekend di maggio. Ed è qui che ha preso vita una caccia all’untore dai risvolti discriminatori e chiaramente omofobi, in un Paese che già di suo è tutt’altro che friendly.

Il Governo ha così rinviato di almeno una settimana la riapertura delle scuole, come riportato dal The Guardian, con Park Baeg-beom, vice ministro dell’istruzione, che ha definito il tutto “inevitabile”, pur di garantire la sicurezza degli studenti. Ma dopo che Kookmin Ilbo, media locale legato ad una chiesa evangelica, ha parlato di nuovi contagi in locali LGBT, molti altri media sudcoreani ne hanno seguito l’esempio, rivelando non solo l’identità della clientela ma anche le loro età e i loro luoghi di lavoro. Un pericolosissimo outing di massa. Quando un altro uomo con il Covid-19 è stato trovato in una sauna gay di Gangnam, articoli omofobi si sono moltiplicati sia sui giornali che sul web. La comunità gay di Seul, inevitabilmente, si è spaventata.