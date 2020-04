Anthony Fauci, “lo stigma dell’HIV sui gay cadde grazie al loro coraggio e attivismo, alla loro dignità”

Nelle ultime due settimane l’America tutta si è innamorata di Anthony Fauci, 79enne immunologo di origini italiane che ha fornito contributi fondamentali nel campo della ricerca sull’AIDS e altre immunodeficienze, sia come scienziato che come capo dell’istituto statunitense National Institute of Allergy and Infectious Diseases. È stato lui, Fauci, a far capire ad un recalcitrante Donald Trump la pericolosità del Covid-19, ed è sempre lui, sempre più star mediatica, a sottolineare l’importanza del distanziamento sociale e dell’isolamento per sconfiggere il Coronavirus, ormai esploso negli Usa.

Con numeri spaventosi e statisticamente chiari, perché il Coronaivirus ha colpito maggiormente la popolazione afroamericana, tendenzialmente più povera. Anche il Covid-19, in sostanza, fa disparità tra ricchi e meno ricchi, tra chi magari una casa ce l’ha e chi vive in strada, con annessa assicurazione sanitaria mancante. Ed è qui che Fauci, in conferenza stampa come riportato dal New York Post, ha fatto delle analogie tra la crisi dell’HIV/AIDS dei primi anni ’80, da lui vissuta in prima persona, sul campo, e il Coronavirus, soffermandosi ovviamente non tanto sulla modalità di diffusione e di contasto (perché il paragone non esiste) bensì sullo stigma sociale.

Come alcuni di voi sanno, la maggior parte della mia carriera professionale è stata definita dall’HIV / AIDS. E se torniamo indietro nel tempo, in quel periodo c’era uno stigma straordinario, specialmente contro la comunità gay. E così è stato fino a quando il mondo ha capito come la comunità gay avesse risposto a questa epidemia, con incredibile coraggio, dignità, forza e attivismo. Penso che tutto questo abbia davvero cambiato parte dello stigma contro la comunità gay. Assolutamente.

I commenti di Fauci arrivano in un momento in cui la Casa Bianca è stata ampiamente criticata per la sua discutibile e spesso contraddittoria risposta alla pandemia di COVID-19, nonché per la diffusione di pura disinformazione proveniente dallo stesso Presidente Donald Trump. L’immunologo ha precisato come a pandemia conclusa questa disparità sanitaria che riguarda gli afroamericani dovrà necessariamente finire.