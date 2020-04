Coronavirus, cancellato anche lo storico 50esimo Pride di San Francisco

Anche San Francisco, culla della comunità LGBT d’America, si è dovuta piegare al Coronavirus. Il San Francisco Pride 2020, atteso per fine giugno in occasione del 51esimo anniversario dei moti di Stonewall, è stato cancellato. Nessun rinvio, come accaduto a Londra, Roma e Los Angeles, ma un’immediata cancellazione.

Il Pride di quest’anno sarebbe stato storico, con enormi festeggiamenti, perché il 50esimo della città. La prima marcia dell’orgoglio si tenne a San Francisco nel 1970, ovvero un anno dopo quanto accaduto a New York.

“Non è stata una decisione presa alla leggera”, ha dichiarato il direttore esecutivo Fred Lopez. “Il nostro staff ha avuto frequenti colloqui con il consiglio, il nostro team di produzione, i nostri partner legati al Municipio, con gli organizzatori di altri Pride in tutto il mondo e soprattutto con la nostra comunità LGBTQ. Abbiamo sentito persone che ci hanno esortato ad annullare e persone che ci hanno implorato di non farlo. Da quando il coronavirus è emerso per la prima volta, abbiamo sperato che la situazione potesse cambiare, in modo da ritrovarci entro la fine dell’anno. Abbiamo valutato possibili alternative. Con il cuore pesante, abbiamo deciso di non andare avanti con la Parata e la Celebrazione nel 2020″.