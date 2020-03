Coronavirus, cancellato anche l’Umbria Pride: “Restiamo a casa ora per scendere più forti in piazza domani”

Dopo Vicenza, un altro Pride italiano è stato cancellato a causa del Coronavirus. Il coordinamento Umbria Pride, composto da AGEDO Terni, Amelia Pride, Esedomani Terni, Famiglie Arcobaleno e Omphalos LGBTI, ha infatti preso la decisione di annullare l’Umbria Pride 2020, in programma per sabato 27 giugno 2020, e tutti gli eventi ad esso collegati.

È stata una decisione difficile, soprattutto perché questa sarebbe stata la prima edizione regionale del pride in Umbria e noi tutte stavamo lavorando da tempo per renderla un’edizione indimenticabile. Ma la salute dei nostri concittadini e concittadine e della nostra comunità è una priorità assoluta e anche se la situazione dovesse migliorare, al momento non siamo in grado di pianificare un evento con migliaia di persone in piazza garantendo il giusto livello di sicurezza sanitaria.

“Ci siamo tenuti costantemente in contatto con le autorità e con gli altri organizzatori di pride in Italia e nel resto del mondo e in particolare con EPOA e InterPride, le associazioni internazionali degli organizzatori di Pride, al fine di valutare quotidianamente lo sviluppo nazionale e internazionale della pandemia di COVID19“, continuano gli organizzatori. “La situazione è la stessa ovunque, oltre 150 Pride in tutto il mondo hanno già cancellato o posticipato indefinitamente i loro eventi, da Londra a Madrid, da Tokyo a Los Angeles. La prima edizione dell’Umbria Pride avrebbe dovuto svolgersi nell’intero mese di giugno, con tanti eventi in tutta la regione e con la parata finale prevista a Perugia per sabato 27 giugno 2020 dove avrebbero partecipato oltre 5000 persone“.