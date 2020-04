Coronavirus, capo della polizia collega la morte di un poliziotto al fatto che fosse gay – SOSPESO

Giorni fa vi abbiamo parlato della triste storia di Shannon Bennett, primo poliziotto d’America morto a causa del Coronavirus. 39enne, Bennett aveva chiesto la mano al fidanzato a Disney World e progettava di sposarlo entro fine 2020. Shannon era un ufficiale molto rispettato e molto amato nell’ufficio dello sceriffo di Broward, con l’intera comunità della Florida che ha pianto la sua scomparsa.

Ma non è andata così ovunque. Nella vicina Davie, gli agenti di polizia hanno protestato per i deficitari protocolli di sicurezza e per la mancanza di dispositivi di protezione con il loro capo, Dale Engle. Costui, incredibile ma vero, ha portato tutti loro nel parcheggio sul retro della stazione, li ha messi in fila e ha fatto notare loro come esistesse un ‘retroscena’ da tutti taciuto, dietro la morte del povero Bennett. A suo dire, infatti, Shannon era un “omosessuale che aveva partecipato a eventi sessuali gay”. Per questo motivo si era infettato, per questo motivo era morto a causa del Covid-19. Una pazzia.

L’incredibile verità è stata raccontata da Mike Tucker, capo di stato maggiore della Florida per il sindacato dei poliziotti, che ha scritto di suo pugno una lettera di protesta all’amministratore di Davie, Richard J Lemack, lamentandosi dei commenti omofobi di Engle. Sabato sera il capitano Dale Engle è stato messo in congedo amministrativo, ovvero sospeso, in attesa di un’indagine ufficiale su quanto da lui dichiarato.